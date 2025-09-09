Националната информационна кампания за еврото продължава в Търговище

В периода 09-12 септември 2025 г. продължават информационните срещи с представители на местните власти, бизнеса и гражданите, посветени на въвеждането на еврото в България. Те ще се проведат в Търговище, Добрич, Разград, Благоевград и Силистра, съобщиха от Министерството на финансите.

По време на дискусиите, които са част от Националната информационна кампания, ще бъде представена ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Участие в срещите ще вземат водещите институции в процеса – Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт, както и партньорите ни от Икономическия и социален съвет, Националното сдружение на общините, работодателските и синдикалните организации, Асоциацията на банките в България и други.

Срещите ще се проведат:

– Търговище – 09 септември, вторник, от 14 часа в хотел „Терра Европа“,

– Добрич – 10 септември, сряда, от 10 часа в зала на Община Добрич,

– Разград – 11 септември, четвъртък, от 10 часа в зала „Филхармония“,

– Благоевград – 11 септември, четвъртък, от 10 часа в зала „22 септември“ на Община Благоевград,

– Силистра – 12 септември, петък, от 10 часа в залата на Община Силистра.

Събития ще се излъчват на живо на: evroto.bg :: На живо и на https://www.facebook.com/zaevrotobg?locale=bg_BG

Информационни срещи вече имаше в Бургас, Стара Загора и в Пловдив.