Средствата, управлявани от застрахователите у нас, нарастват до 12.04 млрд. лв. в края на юни

застрахователен брокер

Средствата, които управляват дружествата, извършващи застрахователна дейност в България, нарастват на 12.04 млрд. лв. към края на юни. Техният размер се увеличава с 1.22 млрд. лв. на годишна база и с 275.9 млн. лв. спрямо първото тримесечие на тази година. Това показват данните от Българската народна банка.

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват с 342.6 млн. лв. (10.7%) до 3.53 млрд. лв. към края на шестия месец. Общо 12 дружествата имат лиценз да извършват такава дейност. Спрямо края на март сумата нараства със 107.9 млн. лева. Относителният й дял в общия размер на активите към края на юни е 29.4% при 29.5% за второто тримесечие на миналата година и 29.1% в края на март.

Парите, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане*, нарастват с 877.8 млн. лв.

(11.5%) до 8.50 млрд. лв. към края на шестия месец и със 168 млн. лв. спрямо края на март. Към края на юни относителният им дял в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 70.6% при 70.5% в края на второто тримесечие година по-рано и 70.9% в края на края на март.

Според проучване на "Тренд" 59% от българите подкрепят инициативата на Радев за референдум за еврото

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, преобладават тези в евро. Към края на юни относителният им дял от общия размер на активите е 45.9% при 42.3% към края на второто тримесечие на 2024 година.

Активите в левове са 29.8% при 31.4% към края на шестия месец на миналата година. Към края на второто тримесечие активите в щатски долари са 3% при 3.2% към края на юни 2024 г., а в други валути – 21.3% при 23.1% към края на юни миналата година

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на юни

инвестициите в България нарастват на годишна база с 237.1 млн. лв. на годишна база

до 4.12 млрд. лева. Техният относителен дял е 34.3% към края на юни при 35.9% към края на същия месец на миналата година. В края на второто тримесечие средствата, инвестирани в останалите държави от Европейския съюз, нарастват на годишна база със 768.3 млн. лв. до 6.61 млрд. лева. Относителният им дял към края на юни е 54.9% при 54% в края на юни 2024 година.

*Данните за презастрахователните дружества са включени към данните на застрахователите, извършващи общо застраховане

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

