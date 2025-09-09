От „Величие“ ще подкрепят вота на недоверие, въпреки че не са поканени

“Ще подкрепим вота на недоверие, както подкрепяме и протестите по справедливи каузи”. Това заяви в ефира на общественото радио лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов, като подчерта, че не са били поканени да се включат във внасянето му от инициаторите на вота, в лицето на ПП-ДБ, МЕЧ и АПС.

Михайлов заяви, че срещу партията му има „бухалки“ – нещо, за което те са се оплакали и в чужбина, за да се знае какво става в България. По думите на лидера на „Величие“ в различни медии се отделя нелогично много време и място за говорене и писане срещу тях, предвид факта, че те имат само 10 човека в Народното събрание и са незначителни.

Михайлов коментира и случая в Русе, при който пострада шефът на тамошната полиция – Николай Кожухаров, а българските елфи (BG Elves) разпространиха кадри от видеозаписа на инцидента.

Лидерът на „Величие“ обясни, че това, което се случва не само с този шеф, а и с още много директори на ОД на МВР в страната, е, че на тези постове се назначават хора, които нямат моралните и етични ценности, за да заемат тази длъжност.

„За този шеф трябва да се знае, че през 2020 г. е уволнен заради корупция от полицията, след това е бил 2 години разследващ полицай в Добрич, без да е ходил нито един ден на работа, след което го назначават за директор на ОД на МВР-Русе“, разказа Михайлов.

Припомняме, че по-рано днес (9 септември) от “Да, България” излязоха с позиция, в която съпредседателите Божидар Божанов и Ивайло Мирчев обявиха, че са нужни оставки в МВР заради изтеклите записи по случая с директора на ОДМВР – Русе Николай Кожухаров, като ако това не се случи, министър-председателят Росен Желязков ще трябва да поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов.