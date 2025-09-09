РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Да, България“ иска оставки в МВР заради записи по случая с полицай №1 в Русе

Да, България

Съпредседателите на „Да, България“, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев обявиха, че са нужни оставки в МВР заради изтеклите записи по случая с директора на ОДМВР – Русе Николай Кожухаров, които потвърждават версията на задържаните. Според тях съседът на Кожухаров се е изправил пред колата на четиримата младежи и е попречил на превозното средство да потегли, уточняват от „Да, България“ в прессъобщение.

В последните часове, на страницата на Българските елфи (BG Elves) бяха публикувани записите, които полицията очевидно скри от българското общество, във връзка с инцидента с шефа на полицията в Русе. Най-важното, което се вижда от записите, е, че министърът на вътрешните работи излъга. Даниел Митов обяви, че нищо няма да бъде скрито от журналистите и обществото. Тези записи очевидно са били скрити, защото това, което виждаме днес, няма нищо общо с първоначалната версия”, заявява Ивайло Мирчев. Според него не става дума за поругаване на държавността.

Даниел Митов трябва да освободи всички, които са участвали в дезинформирането на обществото за инцидента в Русе – в скриването на информация, в подаването на фалшива информация и в това МВР, за пореден път, да бъде разпространител на дезинформация и да губи доверие”, поиска Божидар Божанов.

Той допълни, че Митов трябва да разпространи и останалите записи от по-близките камери и да каже имал ли е достъп до тези записи преди „безобразната си пресконференция“, като уточни, че от партията продължават да държат на позицията си – всяко насилие е недопустимо, но трябва да се носи отговорност.

От „Да, България“ са категорични, че ако не последват оставки – има решение и то е премиерът Росен Желязков да поиска оставката на Даниел Митов.

