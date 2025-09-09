U.S. Strategic Metals с инвестиция от 500 млн. долара за критични минерали в Пакистан

Най-големият пакистански оператор за добив на критични минерали Frontier Works Organization подписа меморандум за разбирателство с базираната в Мисури компания U.S. Strategic Metals за сътрудничество, включващо изграждане на полиметална рафинерия в Пакистан.

Сделката беше договорена след като през август Вашингтон и Исламабад постигнаха търговско споразумение, въз основа на което пакистанското правителство се надява да привлече американски инвестиции в своите минерални и петролни резерви.

U.S. Strategic Metals се съсредоточава върху производството и рециклирането на критични минерали, които Министерството на енергетиката на Съединените щати определя като жизненоважни за редица технологии в областта на модерното производство и енергетиката.

Второ споразумение беше подписано между National Logistics Corp на Пакистан и португалската инженерно-строителна компания Mota-Engil Group.

От офиса на премиера Шахбаз Шариф заявиха, че той е провел разговори с делегации от U.S. Strategic Metals и Mota-Engil относно пакистанските залежи на мед, злато, редкоземни елементи и други минерали. Страните изразиха готовност да развиват производства с добавена стойност, да увеличат капацитета за преработка на минерали и да започнат мащабни минни проекти.

„Партньорството ще започне незабавно с износ на налични минерали от Пакистан, включително антимон, мед, злато, волфрам и редкоземни елементи“, се казва още в изявлението.

От американското посолство в Исламабад заявиха: „Това е още един пример за силата на двустранните отношения между САЩ и Пакистан, които ще донесат полза и за двете страни.“

По-рано тази година Шариф каза, че Пакистан притежава минерални резерви за трилиони долари и че чуждестранните инвестиции в сектора могат да помогнат на страната да преодолее продължителната финансова криза и да се освободи от тежестта на огромните външни заеми.

Повечето от минералните богатства на азиатската държава са съсредоточени в югозападната провинция Белуджистан, където сепаратисти се противопоставят на добива от пакистански и чуждестранни компании.

През август Държавният департамент на САЩ определи сепаратистката Белуджистанска национална армия и нейното въоръжено крило Бригадата „Маджид“ за чуждестранна терористична организация.

Петролни и минерални находища са открити също в южната провинция Синд, източната Пенджаб и северозападната Хайбер Пахтунхва, която граничи с Афганистан.

Няколко компании вече са подписали договори за добив в Пакистан, включително канадската Barrick Gold, която притежава 50% дял в златната мина Reko Diq в Белуджистан.