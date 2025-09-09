РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Посланикът на Украйна у нас: Напук на усилията за мирен диалог, Русия продължава да обстрелва цивилни обекти

Украйна

“Свидетели сме, че покрай активните и неуморими усилия за мирен диалог, покрай усилията на САЩ, Европейския съюз и НАТО да се спре войната, Русия и режимът на Кремъл продължават цинично и варварски да обстрелват мирните жители и да разрушават цивилни обекти в Украйна.” Това призна на пресконференция в Националния пресклуб на БТА посланикът на Украйна в страната ни Олеся Илашчук.

Тя участва в пресконференция по повод посещението на делегация от български независими експерти в Украйна, по покана на президента Володимир Зеленски.

Изключително ценно е за нас, че видни български политици, бивши министри и общественици се присъединиха към събитието, организирано с цел да се насърчава диалогът и дискусията в международната общност към засилване на подкрепата за Украйна”, заяви Илашчук.

Участници в делегацията са били Соломон Паси, президент-основател на Атлантическия клуб в България; Максим Бехар, вицепрезидент на Атлантическия клуб; Велизар Шаламанов, директор „Отбранителна политика“ в Атлантически клуб; Иван Анчев, съпредседател на Атлантически съвет на България.

В Украйна са били и Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, и журналистът и водещ на предаването “120 минути” Светослав Иванов. Илашчук изказа благодарности и на българския народ и правителството ни за помощта и допълни, че заедно и обединени сме силни.

