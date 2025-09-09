Без търговия със САЩ, никоя от страните от БРИКС няма да оцелее

Предполага се, че никоя от страните от БРИКС няма да може да оцелее без търговия със САЩ. Това заяви Питър Наваро, старши съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп по въпросите на търговията, в интервю за телевизионния канал Real America.

„Никоя от тези страни няма да оцелее, освен ако не продава продуктите си на САЩ. Когато продават износа си на Съединените щати, те са като вампири, изсмукват ни цялата кръв с нелоялните си търговски практики“, каза Наваро.

На 8 септември онлайн се проведе среща на БРИКС. Тя беше извънредна, инициирана от бразилския президент Лула да Силва.

Бразилският лидер обясни, че е свикал срещата, за да разработи обща стратегия за противодействие на предизвикателствата пред сътрудничеството между страните от БРИКС от САЩ. Така Тръмп вече наложи мита върху бразилски продукти до 50% и увеличи митата за Индия. Освен това, ръководителят на Белия дом публично призна, че ще последват други ограничения срещу държави, включително Китай, ако те подкрепят БРИКС.

БРИКС е асоциация от десет държави: Русия, Бразилия, Индия, Китай, Южна Африка, Иран, ОАЕ, Египет, Етиопия и Индонезия. Организацията се появи през юни 2009 г. като част от Санктпетербургския икономически форум с участието на ръководителите на министерствата на икономиката на Бразилия, Русия, Индия и Китай.

По-рано Тръмп заплаши БРИКС заради „опитите“ за подкопаване на статута на долара като световна валута.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини асоциацията БРИКС, че се опитва да подкопае статута на американския долар като „глобален стандарт“. Той направи съответното изявление по време на заседание на кабинета си.

„БРИКС, според мен, не представлява сериозна заплаха, но целта им е да унищожат долара, за да може някоя друга държава да заеме неговото място и да се превърне в новия стандарт“, каза американският лидер.

Той добави, че Съединените щати не възнамеряват да загубят този статус „при никакви обстоятелства“.

На 7 юли Тръмп заяви, че Съединените щати ще въведат допълнителни търговски тарифи от 10% срещу държави, които подкрепят политиката на БРИКС.