Васил Терзиев обяви новите заместник-кметове на София

От 10 септември Георги Клисурски поема ресор „Финанси и здравеопазване“ в Столичната община, а Стефан Дъров ще бъде новият заместник-кмет в направление „Правен и административен контрол“. Решението обяви кметът на София Васил Терзиев, който определи двамата като „доказани професионалисти с визия за развитие на града“.

Клисурски е бивш заместник-министър на финансите (2023–2024 година), отговарял за държавния бюджет, дълга и общинските финанси. Бил е и в ръководството на Националната здравноосигурителна каса и на дружеството, въвело медицинските хеликоптери. Завършил е Американския колеж, има магистратура по бизнес администрация от Wharton и магистратура по публична администрация от Harvard. Сред приоритетите му за София са прозрачно бюджетиране, дългосрочно планиране на инвестиции и търсене на разнообразни финансови източници за ключови проекти.

Стефан Дъров е адвокат с близо 20-годишна практика, завършил право в Софийския университет. Работил е по съдебни, административни и арбитражни дела, включително пред Европейския съд по правата на човека. В работата си в общината ще се фокусира върху антикорупционни мерки, честни обществени поръчки и ясни правила за процесуално представителство и събиране на вземания.

Никола Лютов остава заместник-кмет, но вече ще се концентрира само върху инфраструктурата на столицата. Досега той ръководеше и правния ресор, който вече преминава към Дъров.

Терзиев благодари на Иван Василев и Никола Лютов за досегашната им работа. Иван Василев напусна поста заместник-кмет по финанси в началото на септември, след като общината смени обслужващата банка, като остави, по думите на кмета, добре работещо направление и екип.