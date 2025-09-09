РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Младото поколение ще изгради Европа на иновациите, заяви Желязков пред студенти в Подгорица

Младото поколение ще изгради Европа на иновациите, заяви Желязков пред студенти в Подгорица

Премиерът Росен Желязков изнесе лекция в Университета на Черна гора на тема „Европа на младото поколение: ползите от членството в ЕС и уроците от пътя на България“. Той подчерта, че светът е в надпревара за нови технологии и младите европейци имат ключова роля в изграждането на Европа като лидер в областта на изкуствения интелект и иновациите.

Желязков посочи, че Европейският съюз вече изпълнява нов план за просперитет (2024–2029) с акцент върху научни изследвания, цифрови технологии и създаване на суперкомпютърен капацитет за стартиращи компании. Той насърчи студентите да бъдат смели, любопитни и уверени в постиженията си.

Премиерът акцентира и върху необходимостта от учене през целия живот и разширяване на програмата „Еразъм+“. Според него основните приоритети на ЕС остават конкурентоспособността, сигурността, социалната справедливост и защитата на демократичните ценности.

Желязков изтъкна и историческите връзки между България и Черна гора, подчертавайки подкрепата на страната ни за европейската интеграция на Подгорица. Той определи членството в ЕС като „извоювано достойнство“ и припомни, че истинската независимост днес означава участие в глобалния обмен и активно сътрудничество в рамките на ЕС и НАТО.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

На прага на новия политически сезон, как оценявате сегашното управление на страната?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени