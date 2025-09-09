Младото поколение ще изгради Европа на иновациите, заяви Желязков пред студенти в Подгорица

Премиерът Росен Желязков изнесе лекция в Университета на Черна гора на тема „Европа на младото поколение: ползите от членството в ЕС и уроците от пътя на България“. Той подчерта, че светът е в надпревара за нови технологии и младите европейци имат ключова роля в изграждането на Европа като лидер в областта на изкуствения интелект и иновациите.

Желязков посочи, че Европейският съюз вече изпълнява нов план за просперитет (2024–2029) с акцент върху научни изследвания, цифрови технологии и създаване на суперкомпютърен капацитет за стартиращи компании. Той насърчи студентите да бъдат смели, любопитни и уверени в постиженията си.

Премиерът акцентира и върху необходимостта от учене през целия живот и разширяване на програмата „Еразъм+“. Според него основните приоритети на ЕС остават конкурентоспособността, сигурността, социалната справедливост и защитата на демократичните ценности.

Желязков изтъкна и историческите връзки между България и Черна гора, подчертавайки подкрепата на страната ни за европейската интеграция на Подгорица. Той определи членството в ЕС като „извоювано достойнство“ и припомни, че истинската независимост днес означава участие в глобалния обмен и активно сътрудничество в рамките на ЕС и НАТО.