Приемането на еврото е важен фактор за българския бизнес, но не единственият

Въвеждането на еврото остава важен фактор за българския бизнес, но не е единственият. В следващите месеци малките и средни предприятия (МСП) с международна дейност ще бъдат повлияни и от по-широките макроикономически тенденции. С наближаването на заседанието на Европейската централна банка (ЕЦБ) на 11 септември, iBanFirst – водещ доставчик на валутни услуги и международни плащания за бизнеса – представя по-обширния контекст за единната валута и споделя практични насоки за повишаване на ефективността на предприятията в трансграничната им дейност.

„Еврото е важна крачка, но не е универсално решение“, казва Деан Тодоров, директор за България в iBanFirst. „Успешни ще бъдат компаниите, които гледат отвъд ежедневните трудности и повишават ефективността си в работата с чуждестранни пазари. Еврото ще улесни част от процесите, но бизнесът ще трябва да се справя и с други фактори, които пряко засягат международната му дейност.“

ЕЦБ e в режим на изчакване

От предстоящото заседание на ЕЦБ този четвъртък не се очакват изненади. Президентът Кристин Лагард вече посочи, че ново понижение на лихвите не е на дневен ред, макар че намаление с 25 базисни пункта до 1.75% остава възможно при отслабване на икономиката през идните месеци.

В краткосрочен план основният проблем остава Франция.

Политическата несигурност доведе до по-слабо представяне на CAC 40, до разширяване на спреда при доходността на 10-годишните държавни облигации, която вече е близо до тази на Италия, както и до по-високи разходи за застраховане срещу петгодишен държавен дефолт. Въпреки това чуждестранните инвеститори остават активни: японски купувачи заеха значителни позиции в края на август, а търгът на 4 септември за 10- и 30-годишни облигации беше посрещнат със силно търсене.

Еврото също се задържа относително стабилно спрямо щатския долар.

Дългосрочните лихви във Франция вероятно ще останат повишени за определен период след вота на доверие в понеделник, 8 септември, подобно на тенденцията от края на 2024 и началото на 2025 г., когато лихвите спаднаха след отшумяването на политическата несигурност. За да ограничи волатилността, ЕЦБ би могла дискретно да промени структурата на изкупуването на облигации, купувайки повече френски дълг и по-малко от останалите страни в еврозоната.

В други части на еврозоната динамиката е по-положителна. Испания отбелязва силен растеж, Германия се очаква да се върне към растеж през 2026 г., а икономическата активност в еврозоната като цяло остава устойчива въпреки глобалните търговски напрежения. Прогнозата е инфлацията в еврозоната да се стабилизира около 2.1% през четвъртото тримесечие на 2025 г., преди да спадне под целта на ЕЦБ от 2% – до 1.8% през 2026 година. При тези условия запазването на лихвените нива без промяна изглежда най-вероятният сценарий.

Практични насоки за МСП с международна дейност

Компаниите се сблъскват също с нарастващата сложност на международната среда, белязана от смущения във веригите на доставки, промени в търговските потоци и валутна волатилност.

Следвайки своя практически наръчник, т.нар. „Survival Kit“, iBanFirst представя шест приоритетни области за МСП с международна дейност, като дава насоки как да запазят устойчивостта си и да се възползват от възможностите за растеж:

–Устойчивост на веригите на доставки: Те остават уязвими на смущения, с риск от домино ефект при затруднения на ключови партньори. МСП с международна дейност следва редовно да оценяват надеждността на своите мрежи и да разработват алтернативни стратегии за снабдяване.

–Зависимост от Азия: Много компании продължават да разчитат силно на Азия за доставки, което ги излага на геополитически рискове и логистични предизвикателства. Изместване на производството по-близо до основния пазар, т.нар. „nearshoring“, може да помогне, но носи и собствени рискове – по-високи разходи и ограничен капацитет.

–Разширяване в ЕС: Европейският съюз остава един от най-привлекателните пазари за растеж на МСП с международна дейност. Бизнесът може да се възползва от установени мрежи като търговско-промишлени палати и национални агенции за подкрепа при навлизане и разширяване.

–Мита на САЩ: Търговските напрежения със Съединените щати могат да направят износа по-скъп за европейските компании. Една възможна стратегия е финалното сглобяване на продукцията да се изнесе в САЩ, за да се възползва от различен митнически режим.

–Търсене в САЩ: Американските потребители остават ключов двигател на глобалния растеж, но покупателната им способност става по-чувствителна. Компаниите трябва да отговорят с по-гъвкави продуктови гами и ценови стратегии.

–Валутен риск: Волатилността на обменните курсове продължава да застрашава маржовете на международно активните компании. За да защитят печалбите си, МСП с международна дейност следва да фиксират част от експозицията си чрез политики за хеджиране.