Президентът Радев проведе телефонен разговор с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад ал-Тани

Държавният глава изрази безпокойството си от ескалацията на напрежение в Близкия изток

Президентът Румен Радев е изразил безпокойство от ескалацията на напрежение в Близкия изток след нанесения от Израел въздушен удар в столицата на Катар Доха, където живеят и работят стотици наши сънародници.

Държавният глава е разговарял по телефона с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад ал-Тани, съобщиха от „Дондуков“ 2.

Президентът е подчертал значението на усилията в глобален план за противодействие на тероризма.

Радев е изразил надежда за възможно най-скорошно преустановяване на военните действия в Близкия изток и недопускане на разширяването на териториалния обхват на конфликта, който застрашава международния мир и сигурност.