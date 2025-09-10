РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Президентът Радев проведе телефонен разговор с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад ал-Тани

Президентът Радев проведе телефонен разговор с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад ал-Тани

Държавният глава изрази безпокойството си от ескалацията на напрежение в Близкия изток

Президентът Румен Радев е изразил безпокойство от ескалацията на напрежение в Близкия изток след нанесения от Израел въздушен удар в столицата на Катар Доха, където живеят и работят стотици наши сънародници.

Държавният глава е разговарял по телефона с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад ал-Тани, съобщиха от „Дондуков“ 2.

Президентът е подчертал значението на усилията в глобален план за противодействие на тероризма.

Радев е изразил надежда за възможно най-скорошно преустановяване на военните действия в Близкия изток и недопускане на разширяването на териториалния обхват на конфликта, който застрашава международния мир и сигурност.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

По-сигурни ли ще се чувствате след приемането на Закона за атракционите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени