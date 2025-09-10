ЕК гледа сериозно на подсилването на източните граници на ЕС, обяви Екатерина Захариева

Българският еврокомисар Екатерина Захариева заяви, че Комисията гледа сериозно на необходимостта от подсилване на източните граници на Европейския съюз и преди нарушението на руските дронове на полското въздушно пространство:

„Със сигурност гледаме сериозно и не само гледаме, но и действаме сериозно, защото за по-малко от 200 дни ЕК предложи много мерки, свързани със засилването на сигурността. България ще получи 3,3 млрд. (евро – бел. ред.) по искане на българското правителство, така че това са все мерки, които Комисията взима, за да подпомага страните, които са на първа линия“, посочи тя.