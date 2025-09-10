РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ЕК гледа сериозно на подсилването на източните граници на ЕС, обяви Екатерина Захариева

Екатерина Захариева: ЕК гледа сериозно на подсилването на източните граници на ЕС

Българският еврокомисар Екатерина Захариева заяви, че Комисията гледа сериозно на необходимостта от подсилване на източните граници на Европейския съюз и преди нарушението на руските дронове на полското въздушно пространство:

„Със сигурност гледаме сериозно и не само гледаме, но и действаме сериозно, защото за по-малко от 200 дни ЕК предложи много мерки, свързани със засилването на сигурността. България ще получи 3,3 млрд. (евро – бел. ред.) по искане на българското правителство, така че това са все мерки, които Комисията взима, за да подпомага страните, които са на първа линия“, посочи тя.

