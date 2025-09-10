Започна редовната годишна мисия на МВФ в България

С откриваща среща с министъра на финансите Теменужка Петкова започна редовната мисия на Международния валутен фонд (МВФ) по член IV от Учредителния договор на институцията. Екипът, воден от Фабиан Борнхорст, е на посещение в България в периода от 10 до 23 септември, съобщиха от финансовото ведомство.

По време на срещите ще бъдат дискутирани актуални въпроси, свързани с икономическото и финансово развитие на страната, прилаганите политики и бъдещи перспективи, както и изпълнението на основната национална стратегическа цел – въвеждане на единната европейска валута.

За целта представителите на МВФ ще проведат срещи с експерти от Министерството на финансите, Българската народна банка, други държавни институции, частния сектор и неправителствени организации.