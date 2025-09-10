Преговорите за джойнт-венчър с „Райнметал“ са в напреднал етап, каза министър Дилов

Преговорите за джойнт-венчър с „Райнметал“ са в напреднал етап. „Ще можем да участваме в доставките на НАТО и в превъоръжаването на партньорите. Не просто ще се запазят работните места в отбранителната индустрия, но и ще се разширят“. Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов по време на изслушване в Комисия по икономическа политика и иновации в Народно събрание.

Той отговори на въпроси, свързани с приоритетите на Министерството на икономиката и индустрията за запазването на конкурентоспособността на българската икономика, в контекста на въведените мита за европейски стоки и подкрепата за българския бизнес. В изслушването участие взе и заместник-министърът на икономиката и индустрията Невена Лазарова.

Министър Дилов подчерта, че

се очаква голяма част от продукцията да бъде предназначена за износ към страните от ЕС и НАТО.

„Ще можем да произвеждаме нещо, което досега не сме могли”, подчерта Дилов.

По думите му се работи активно в контекста на превъоръжаването на ЕС, всички проекти и договорите, по които се работи ще бъдат с клауза за индустриално сътрудничество, така че цялата ни отбранителна индустрия да се възползва и да участва в бъдещите проекти и да генерира приходи.

Той потвърди и ангажимента на правителството да запази съществуващите и да увеличи работните места във ВМЗ-Сопот със създаването на съвместното дружество. „Над 70 хил. души работят в момента в отбранителната индустрия у нас, като 5 хил. от тях във BM3“, допълни той.

Насърчаването на износа към алтернативни пазари в и извън Европа,

възползвайки се и от сключените или подготвяни търговски споразумения на ЕС с трети страни, засилване на ролята на Службите за търговско-икономически връзки (СТИВ) за откриване на нови възможности, както и подготовката на финансови инструменти от Агенцията за експортно застраховане (БАЕЗ) за подкрепа на износителите са сред мерките за подкрепа на българските компании, по които работим във връзка с въведените мита за европейски стоки от САЩ.

В отговор на въпрос относно политиката на министерството за справяне с ефектите от въведените мита, министър Дилов посочи, че още през април е стартирала работата по оценяване на преките и косвени ефекти, в сътрудничество с Икономическия институт на Българска академия на науките.

По думите му изчисленият пряк ефект от Министерството на икономиката и индустрията възлиза на 468 млн. евро, а косвеният се очаква да възлезе на 158 млн. евро.

Икономическият министър изтъкна и значението на двустранните междуправителствени комисии,

които министерството провежда за откриване на нови възможности пред българските износители. Министър Дилов посочи, че вече са проведени редица такива, и определи комисиите като един от най-добрите инструменти за насърчаване на търговията на български стоки в чужбина.