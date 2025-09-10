Столичните училища сами избират как да отбележат Деня на София – 17 септември

“На 17 септември отбелязваме Денят на София и вярвам, че този празник, непосредствено след началото на учебната година, трябва да бъде специален за директорите, учителите и учениците, но по начин, който не носи допълнително напрежение за екипите Ви и за родителите. Подготвили сме списък със събития, които ще се проведат по случай празника на територията на общината и вярвам, че сред тях ще откриете такива, които да са интересни и полезни за учениците Ви. Постарали сме се насочеността им да бъде към деца на различна възраст, за да може всеки да намери своето любимо място и/или преживяване сред тях.”, сподели столичният кмет Терзиев.

В програмата за Деня на София, изпратена от Столичната община на училищата, са творчески работилници, постановки и изложби, организирани заедно с академиите по изкуства – Националната художествена академия и НАТФИЗ, изложбата “Имало едно време” на “Исторически маршрути” и арт проекта The Sofianer, посветени на София, както и различни спортни събития. Общината организира и тържествена церемония по издигане на знамето на града пред храма “Света София”. Директорите на столичните училища ще имат възможност да се запознаят със събитията, които ще се проведат в различни точки на града, и да вземат решение, съвместно с педагогическите си съвети, дали денят да бъде учебен или не.

Учениците могат да посетят организираните от Столичната община и районите празнични събития на 17 септември, както и да разгледат общинските музеи и галерии. С вход свободен ще работят „Регионален исторически музей – София“ – постоянна експозиция и временни изложби в сградата на пл. „Бански“ №1 и филиалите, сред които: „Триъгълната кула на Сердика“, „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“, Археологическото ниво на храм „Света София“, Софийската градска художествена галерия и нейните филиали: галерия-музей “Дечко Узунов“ и галерия „Васка Емануилова“. „Научно-образователен детски център „Музейко“ също отваря врати за безплатно посещение на ученици от столичните училища на интерактивните образователни и научни инсталации.

“Ако Вие и екипите Ви, след като се запознаете с програмата за празника, решите да се възползвате от предложените събития, може да обявите 17 септември за неучебен, но присъствен ден, или да се присъедините след учебните занятия. Можете да отбележите Денят на София и с инициативи, организирани от Вас. Вярвам, че и в този ден имаме обща кауза – да направим така, че децата на София да опознаят по-добре и обикнат повече любимия ни град.”, се казва също в писмото на кмета Терзиев.