Руските дронове в Полша са грубо нарушение на международното право, обяви Атанас Запрянов

“Използването на летателни апарати във въздушното пространство на друга държава е грубо нарушение на международното право”, коментира министърът на отбраната Атанас Запрянов по повод случая, при който Полша свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на снощната руска атака в Западна Украйна.

Запрянов бе изслушан по актуални теми пред депутатите от комисията по отбрана в парламента, информират от БТА.

Освен това министърът на отбраната определи действията на Русия като провокация и припомни, че въздушното пространство на страните членки е част от общото въздушно пространство на НАТО.

В същото време той добави, че случилото се не е директна атака към цели на територията на Полша.

„Ако имаше такава, това значи активиране на чл. 5 от договора на НАТО и реално обстановката щеше да ескалира със задействане на колективната отбрана”, обясни още министърът в ресорната комисия.

По думите му Румъния също има проблеми с руски дронове в близост до делтата на река Дунав. Ето защо той увери депутатите, че НАТО ще вземе съответните мерки, като по-конкретно ще бъде използвана военна сила срещу подобни летателни апарати и те ще бъдат сваляни.

„Това е влошаване на сигурността по отношение на въздушното пространство и полската страна правилно е затворила и летища с цел безопасност на гражданската авиация“, допълни той.

Министърът увери, че НАТО има достатъчно разположени сили за противовъздушна отбрана и за наблюдение на въздушното пространство, за да бъдат неутрализирани такива цели.