19,6 млн. евро ще бъдат инвестирани в туризъм, инфраструктура и екология по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция

Общо 19,6 млн. евро ще бъдат инвестирани в туризъм, инфраструктура, икономически дейности и опазване на околната среда по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция 2021–2027 година. Това стана ясно на официална церемония, на която заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Юра Витанова и турският представител Бюлент Йозджан връчиха символични ваучери на партньорите по вече подписаните проекти.

Започва реализацията на 30 проекта на общини, неправителствени организации и бизнеса в региона на Ямбол, Хасково, Бургас, Одрин и Къркларели. По думите на зам.-министър Витанова, програмата е активирала 100% от ресурса си, като договорените средства достигат 74%.

От общата сума 6,3 млн. евро са предназначени за насърчаване на енергийната ефективност и прехода към кръгова икономика. Бенефициенти са фирми от хранително-вкусовата промишленост, металообработката, ИТ сектора, дървообработването, хотелиерството и други, които ще използват средствата за въвеждане на модерни технологии, соларни панели, топлоизолация и системи за енергиен мениджмънт.

Останалите 13,3 млн. евро са насочени към интегрираното развитие на трансграничния регион. С тях ще бъдат обновени археологически и културни обекти, ще се изградят нови туристически продукти и услуги и ще се подобри бизнес средата в 13 български общини, включително Бургас, Поморие, Свиленград, Ямбол и Стралджа.

На работна среща между българския Управляващ орган и турския Национален орган бе отчетено, че програмата е сред най-успешните от този тип в Европа. Двете страни изразиха готовност за продължаване на доброто сътрудничество и взаимна подкрепа за постигането на бързи и устойчиви резултати.