Караджов се зарече, че България ще въведе едни от най-строгите регулации за безопасност на атракционите

България ще има една от трите най-строги регулации в Европейския съюз за безопасност на атракционите заедно с Кипър и Гърция. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на изслушване в парламентарната комисия по транспорт и съобщения.

Законопроектът за общи изисквания за безопасност при атракционни услуги с повишен риск вече е публикуван за обществено обсъждане. С него за първи път се уреждат национални правила за безопасност, въвежда се задължителна регистрация и публичен регистър на операторите към Министерството на туризма.

Караджов коментира и темата с авиокомпаниите, като подчерта, че Ryanair се държи арогантно спрямо институциите и гражданите, а чрез лобито си в Брюксел продължава да се ползва с облекчени регулации. Министърът припомни случая, при който семейство с трудноподвижно дете бе свалено от самолет заради батерията на инвалидната количка.

За наземните оператори министърът посочи, че дейността им е подобрена и жалбите срещу тях са намалели, но обяви намерение за десетократно увеличение на глобите при нередности.

Министърът засегна и проблемите в „Български пощи“, които дължат над 120 млн. лева към частни контрагенти. Той увери, че дружеството ще бъде субсидирано от държавата и е внесен план за преструктуриране. Промените в Закона за пощенските услуги предвиждат удължаване с пет години на задължението за изпълнение на универсалната пощенска услуга и премахване на лимита от 15 млн. евро за компенсации, така че дружеството да може да получава пълния размер на необходимите средства.

Караджов изрази надежда до края на годината значителна част от дълговете на „Български пощи“ да бъдат погасени, като отбеляза, че компанията трупа задължения от десетилетия, а от 2010 г. темпът е по около 1 млн. лвеа месечно.