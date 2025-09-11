Пловдив става столица на доброто с шестата поред „Нощ на Ангелите“

„Нощ на Ангелите“ за шеста поред година ще превърне Пловдив в столица на доброто. Най-големите родни звезди ще участват в благотворителната инициатива със свои вечерни изува на Гребната база в Пловдив на 12 септември, 13 септември, 14 септември и 17 септември.

Преди това – през деня – организаторите са предвидили богата спортна програма за децата – благотворителни турнири по футбол, баскетбол, тенис на корт, плажен волейбол, крос фит, канго джъмпс с Kangoo NT club Plovdiv, различни демонстрации, открити тренировки и уроци по народни танци, благотворителен базар, детски работилници, детски салон за красота, детска занималня на открито, куклен театър.

Сред звездите, които ще имат изяви вечер, са Димитър Рачков, N.A.S.O & DJ ROSS, Михаела Филева, Иван Велков (PIF) и Ерсин („Джереми“), Рафи Бохосян и Б.Т.Р., Стефания Колева, Деян Ангелов – Додо Аrsen Magic, Арт войс център, Антония Маркова, Дичо, Веселин Маринов и формация „Наздравица“.

Събраните средства ще бъдат в подкрепа на децата Софи, Вики, Бени и Митко и по-възрастните – Васи и Доби, които се нуждаят от тях за животоспасяващото си лечение.

Освен благотворителния фестивал, провеждащ се в няколко поредни дни, организаторите са предвидили традиционното събитие на 17 септември, в което над 150 търговски обекта ще дарят процент от оборота си за деня.

Също така над 40 детски градини и 20 училища от Пловдив и региона ще подкрепят каузите на Фондацията като се включат в инициативата на първия учебен ден – „Подари Надежда вместо цвете“.

Линк към официалното събитие може да откриете на фейсбук страницата на фестивала.