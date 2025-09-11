Гражданско сдружение БОЕЦ организира митинг с искане за оставката на вътрешния министър Даниел Митов в четвъртък, 11 септември, от 18:30 ч. пред сградата на МВР в София. Поводът за протеста е инцидентът с пребития шеф на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров.

Според БОЕЦ, Митов е излъгал за случая и за пореден път е доказал, „че е абсолютно негоден да ръководи МВР“.

„Както всеки слуга на Пеевски и Борисов, той защитава мутрите и интересите на техните господари. След случая в Русе Митов, вместо да огласи истината, отправи заплахи за полицейщина и репресии към гражданите и изрече куп лъжи, за да скрие позора на полицейския шеф Кожухаров. Тези лъжи обаче могат да провалят съдбите на четири български младежи, за да остане една пияна мутра на поста си“, пише сдружението в пост към събитието във „Фейсбук“.

Освен протест в София, демонстрация ще има и пред Съдебната палата в Русе тази вечер. Граждани ще настояват за справедливост за четиримата обвиняеми, както и за оставката на Кожухаров.

Вчера, вътрешният министър Даниел Митов отново даде брифинг по темата за пребития шеф на полицията в Русе, като подчерта, че в публичното пространство се разпространяват различни версии за случилото се, но „тези версии не са на МВР, а са измислици на сайтове“. Митов обяви, че не вижда никакво основание да подава оставка. Версията на МВР е, че става дума за посегателство срещу държавността.

„Първият, който посяга, е шофьорът. Ако гледате записа, който е излязъл от разни тролове, там не се вижда, незнайно защо, но в оригиналния запис много ясно се вижда (..) Директорът на полицията в Русе, старши комисар Николай Кожухаров, е бил нападнат в гръб и пребит, в резултат на което е приет в болница със счупено ребро, разкъсан бъбрек, голям хематом и кръвозагуба от около литър и половина“, посочи Митов.