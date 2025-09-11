България е напълно подготвена за въвеждането на еврото в здравния сектор, увери Силви Кирилов

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов, заяви, че страната ни е напълно подготвена за въвеждането на еврото в здравния сектор, съобщават от пресцентъра на здравното министерство. Той взе участие в Националната кампания за въвеждането на еврото в България заедно с министъра на електронното управление Валентин Мундров в Разград.

„Въвеждането на единната европейска валута е историческа стъпка в развитието на страната ни“, заяви министър Кирилов. Той подчерта, че Министерството на здравеопазването работи активно и при пълна прозрачност, за да осигури плавно преминаване на здравната система през процеса на въвеждане на еврото.

Кирилов допълни, че от неговото министерство прилагат всички мерки за защита на потребителите, за информираност, достъпност и ефективност. Той даде за пример приложението “Medicine price”, което показва на гражданите цената на лекарствата, както в лева, така и в евро.

Кирилов увери, че няма да бъдат допуснати спекулации с цените на лекарствените продукти. „Гарантираме строга регулация и стриктен контрол, така че да предотвратим необосновано поскъпване. Създадени са механизми за предвидимост и стабилност на разходите за лекарства“, допълни здравният министър.