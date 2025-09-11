РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Политическо убийство в Юта: Чарли Кърк застрелян пред 3000 души

Чарли Кърк

Консервативният активист и близък съюзник на Доналд Тръмп – Чарли Кърк, беше убит при покушение снощи по време на събитие в кампуса на университет в Юта. Губернаторът на щата Спенсър Кокс определи трагедията като „политическо убийство“, предаде АП.

По данни на щатските власти, Кърк е говорил пред около 3000 души на открито в двора на университетския център „Соренсен“, когато изстрел от покрива на близка сграда го улучил във врата. На видеозаписи, разпространени в социалните мрежи, се вижда как той се хваща за шията, а около него хората изпадат в паника и започват да бягат.

Кърк е бил на първата спирка от турнето си „The American Comeback“,

организирано от неговата неправителствена организация Turning Point USA. В момента на стрелбата той отговарял на въпрос от публиката, свързан с масовите стрелби в САЩ.

Полицията съобщи, че стрелецът е бил облечен в тъмни дрехи и е стрелял от високо разстояние.

Засега няма задържан заподозрян.

Двама души, арестувани по-рано за разпит, са освободени, тъй като не са свързани със случая. Властите издирват нов заподозрян.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп в специално видео обръщение от Белия до обяви Кърк за „мъченик на истината и свободата“ и обвини „радикалната левица“ за покушението.

