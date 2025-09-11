Чужденци поставиха свински глави пред парижки джамии

Френската прокуратура съобщи, че чужденци стоят зад оскверняването на поне девет джамии в Париж и околностите му, където във вторник бяха намерени поставени свински глави. Според разследването те са били оставени „от чужди граждани, които веднага напуснали страната, с явната цел да предизвикат смут във Франция.“

Фермер от Нормандия е заявил пред следователите, че двама души са закупили от него дузина свински глави. Той описал автомобила им, който е бил със сръбски регистрационни табели. Камери за наблюдение са заснели същия автомобил, пристигащ в Париж в нощта срещу 9 септември.

Записите показват как двама мъже оставят главите пред различни джамии.

Смята се, че те са използвали и хърватска телефонна линия, която по-късно е засечена да преминава френско-белгийската граница.

Франция има най-голям брой мюсюлманско население в Европа – над 6 милиона души, припомня Ройтерс. Свинското месо е забранено в ислямската традиция, което превръща действията в особено провокативен акт.