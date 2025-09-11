Задържането на работници в САЩ ще се отрази на инвестициите в страната

Задържането на граждани на Република Корея на строителна площадка в Джорджия може да повлияе негативно на инвестициите на южнокорейските компании в Съединените щати. Това заяви южнокорейският президент И Дже-мьон.
„От гледна точка на компаниите, те са се сблъскали с неудобства по време на строителството на завода, оказали са се в трудна ситуация и не могат да не изпитват трудности заради това. От гледна точка на нашите компании, човек не може да не започне да се съмнява в преките инвестиции в Съединените щати поради настоящата ситуация“, каза президентът на пресконференция, организирана по случай 100-ия му ден на поста.
„Има вероятност това да окаже силно влияние върху преките инвестиции в Съединените щати“,
добави президентът. Според него, Сеул предлага на Вашингтон да реши визовия въпрос. И Дже-мьон заяви, че около 300 южнокорейски граждани и 14 чужденци, задържани на строителна площадка в Джорджия, скоро ще бъдат изпратени в Южна Корея. Един южнокорейец е решил да остане в Съединените щати по семейни причини.
И Дже-мьон обясни, че забавянето на излитането на самолета се дължи на разногласия относно статута на заминаващите: доброволно напускане или депортиране. Южна Корея остро протестира срещу белезниците на задържаните. Южнокорейските власти са спокойни относно факта, че хора от САЩ преподават чужди езици на южнокорейска територия.