Христо Гаджев заяви, че всички страни-членки са готови да защитят територията на Алианса

Руските дронове над Полша могат да доведат до по-напрегната ситуация с Русия. Това заяви председателят на парламентарната комисия по отбрана в Народното събрание Христо Гаджев от ГЕРБ.

Народният представител коментира още, че НАТО и всички страни-членки са готови да защитят територията на Алианса. Той посочи, че ескалацията на напрежението от страна на Русия е абсолютно непровокирана и само влошава ситуацията в Европа.

Гаджев изрази задоволство, че въпреки ескалацията и провокацията от страна на Русия, НАТО е успяла да реагира и чрез съвместните усилия на съюзниците да неутрализира всички летящи обекти, които са представлявали заплаха за Полша.