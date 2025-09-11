ПАСЕ предлага прекратяване на постмониторинга за България след 26 години наблюдение

Комисията за мониторинг на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) е предложила на 9 септември да бъде закрит диалогът след мониторинг с България. Това означава, че занапред страната ще бъде наблюдавана единствено чрез редовни периодични прегледи, както всички останали държави членки, съобщи вицепрезидентът на ПАСЕ Деница Сачева.

В официалното прессъобщение се подчертава, че България е преодоляла продължителната политическа криза с поредица от седем предсрочни парламентарни избори между 2021 и 2024 година. Сформираното през януари 2025 г. коалиционно правителство е посочено като доказателство за „устойчива политическа воля за спазване на ангажиментите към Съвета на Европа“.

Сред положителните стъпки се отбелязват реформата в Наказателно-процесуалния кодекс, конституционните изменения за ограничаване правомощията на прокуратурата, мерките срещу корупцията на високо ниво, както и приемането на Закона за противодействие на корупцията, Закона за защита на жалбоподателите и промените в Закона за обществените поръчки.

Въпреки това ПАСЕ призовава българските власти да довършат съдебната реформа и да продължат усилията за интеграцията на ромското население, както и за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека.

Окончателното решение за отпадане на постмониторинга ще бъде взето на 1 октомври по време на пленарната сесия на ПАСЕ. Според Сачева това е „важен момент за България“, която след 26 години в постмониторингова процедура е на път да бъде призната като стабилен и равноправен член на европейската демократична общност.