Кристин Лагард приветства Димитър Радев като наблюдател в ЕЦБ преди присъединяването на България към еврозоната

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард поздрави управителя на Българската народна банка Димитър Радев по повод влизането му като наблюдател в Управителния съвет на ЕЦБ.

„След малко повече от 100 дни България ще стане 21-вата страна, която ще приеме нашата единна валута. Радвам се да приветствам управителя на Българската народна банка Димитър Радев в Управителния съвет. Той ще участва в нашите заседания като наблюдател до присъединяването на България на 1 януари“, написа Лагард в социалната мрежа Екс, публикувайки и снимка от срещата си с Радев, предаде БТА.

Решението идва на фона на напредналите процедури по приемането на България в еврозоната:

На 20 юни Съветът на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси одобри препоръката за присъединяване.

На 24 юни Европейският парламент подкрепи готовността на България да въведе еврото.

На 27 юни Европейският съвет приветства изпълнението на всички изисквания.

На 8 юли Европейският парламент и Съветът на ЕС окончателно одобриха членството на страната от 1 януари 2026 година.

Очаква се по-късно днес ЕЦБ да обяви решението си за водещите лихви и нови прогнози за икономическото развитие на еврозоната.