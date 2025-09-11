В Ботевград разследват две момчета за побой над връстници

Снимката е илюстративна

Две момчета – на 14 и 12 години от Ботевград ще бъдат разпитани, както и ще им бъде направена съдебнопсихиатрична експертиза. Те са обвинени в хулиганство – престъпление по чл. 325 от Наказателния кодекс. Разследването се води под ръководството на Районна прокуратура-Ботевград, съобщиха от държавното обвинение.

Досъдебното производство е образувано след постъпило съобщение за побой над деца в градския парк в Ботевград. По първоначални данни извършителите на деянието са две момчета на 14 и 12 години.

От репортаж на NOVA става ясно, че във вторник вечерта, група младежи нападнали и нанесли побой над свои връстници на случаен принцип. Две от пострадалите деца били откарани в спешното отделение, за да бъдат прегледани, а на едно от тях бил откраднат портфейлът.

„Нашите деца играят всяка вечер в този парк, който е пълен с деца. В един момент получих обаждане, че са бити и унижавани от други деца. Когато дойдохме – на място имаше полиция и други притеснени родители. Децата трепереха, на едно му течеше кръв от носа, друго беше с разбита устна. Бяха насинени”, обясни бащата на едно от пострадалите деца.

По думите на родителя, не е било само боя, а децата са били подложени и на унижение, като тези действия не са провокирани с нищо. Според друг баща на потърпевшо дете – то е бито в централната част на града от същите младежи.

Двете момчета, виновни за побоя, били доведени в местното Районно управление 15-20 минути по-късно, като с тях имало и родител.

Наблюдаващият прокурор е дал конкретни указания на разследващия орган – провеждане на разпити на свидетели, в т.ч. и в Синя стая, освидетелстване на пострадалите и назначаване на съдебномедицински експертизи, както и извършване на разпознавания, приобщаване на записи от видеокамери в района към доказателствата по делото. За хулиганство се предвижда наказание лишаване от свобода до две години или пробация, както и обществено порицание.

За непълнолетните извършители законодателят е предвидил замяна на наказанията с по-леки от предвидените, което ще се преценява в конкретния случай.

Съгласно българското законодателство малолетните лица (под 14-годишна възраст) са наказателно неотговорни, поради което за тях може единствено да бъдат приложени възпитателни мерки от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.