Протест на „Боец“ пред сградата на МВР в София иска оставката на Даниел Митов

Освен членове на ГД “Боец” пред МВР са се събрали десетки граждани, а и депутати от “Продължаваме промяната”.

Повечето от тях а настояват за оставка на министър Даниел Митов заради случая в Русе и позицията на Министерството.

Към момента протестът протича мирно.

Председателят на ГД “Боец” говори пред събралите се.

Георги Георгиев определи пред БНР по-рано днес:

“Нескопосан грозен опит, мерзост, да прикрият свинщината на един пиян полицейски началник. Само че залогът тук е живота на 4 български младежи. Тези деца се превръщат в изкупителна жертва. Ние днес се обърнахме към всички български граждани: Попитайте своите деца. Те как биха реагирали в такава ситуация, ако в полунощ двама пияни чичаци изскочат пред колата и започва да ги псуват и да ги удрят, как биха реагирали? Няма ли да се защитават? Няма ли да отвърнат и нима това ги прави престъпници, нима ги прави виновни?”

Изключително засилено е полицейското присъствие в района.

Кордони от полиция и жандармерия има пред централния вход на МВР. Организаторите на протеста апелираха към хората, ако имат възможност, утре да присъстват на гледането на мярката на младежите, задържани за нападение над полицейския директор на Русе в съда във Велико Търново.