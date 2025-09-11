Въвеждат единната европейска точка за достъп до информация за финансовите услуги и капиталовите пазари

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Финансовото министерство пусна за обществено обсъждане проект за промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с които се въвеждат изискванията на регламенти и директиви на Европейския съюз за създаване на европейска единна точка за достъп (ЕЕТД), която централизирано да предоставя публична информация относно финансовите услуги, капиталовите пазари и устойчивото развитие.

Централизирането на достъпа до данни чрез ЕЕДТ се обвързва с голям брой вече съществуващи задължения за докладване на разнообразни видове информация от страна на финансовите субекти отнасяща се за финансовите резултати на дружествата, описания за тяхната екологична или социална политика и управление, проспекти, документи с ключова информация, основни информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, и др.

