РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките магазини: това е пазарен нонсенс, заяви Пламен Димитров

Пламен Димитров, КНСБ

Във веригите е по-скъпо от малките магазини, което е пазарен нонсенс, заяви в интервю за БТВ президентът на КНСБ Пламен Димитров.

„Между 20%, което е най-ниското и можем да приемем за нормално, до 100% е разликата между цена на едро и на дребно“, отбеляза още той.

И посочи сиренето като „любимата си стока“: „От 11,63 е на 19,70 лв. в магазинната мрежа. Това е с 8 лв. или със 72% повече“, изтъкна Димитров.

Утре представители на КЗК ще проведат среща, след като синидкалната организация е сезирала Комисията за данните, които е събрала при наблюдението на 600-те магазина в страната, които следят.

„Няма връзка между поскъпването на цените от малката кошница с влизането в еврозоната и никога не е имало“, коментира още Димитров.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

По-сигурни ли ще се чувствате след приемането на Закона за атракционите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени