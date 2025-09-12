РЕГИСТРИРАЙ СЕ
СГС остави в ареста бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов

Никола Барбутов и Петър Рафаилов остават в ареста

Софийският градски съд (СГС) остави за постоянно в ареста бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов.

Двамата са обвинени за участие в престъпна група за корупционни престъпления.

Според съдия Александра Йорданова, не е разколебано обоснованото предположение, че Барбутов и Рафаилов са извършили престъпленията, за които са обвинени.

Разследването срещу двамата и още две жени, които са на свобода срещу парични гаранции, е от края на юни. То беше образувано по сигнали на Георги Тодоров, кмет на столичния район „Люлин“ и Ивайло Кукурин, кмет на район „Младост“ с оплаквания, че им бил оказван натиск във връзка с обществени поръчки, които трябвало да бъдат спечелени от фирми, близки до „Продължаваме Промяната“.

Според съда въпреки, че няма опасност на свобода – Барбутов и Рафаилов да се укрият, те могат да извършат друго престъпление.

„Времето, което до момента са прекарали в ареста е разумно“,  записа още в определението си съдия Йорданова. То може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.

