Новият пакет от санкции от ЕС срещу Русия ще бъде представен на 15 септември

Новият пакет от санкции от Европейския съюз срещу Русия ще бъде представен на 15 септември. Това обяви по радио France Inter френският външен министър Жан-Ноел Баро.

„В понеделник Европейският съюз ще представи нов пакет от санкции, който за първи път, откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп дойде в Белия дом, беше изготвен в пряка координация с него“, каза той.

По-рано бившият държавен секретар на САЩ Майк Помпео заяви, че европейските страни трябва да спрат да купуват руски енергийни ресурси и да наложат „реални санкции“ срещу Москва. Той твърди, че руският президент Владимир Путин не е заинтересован от мирно уреждане. Москва ще се придържа към тази позиция, докато това не струва „колосална цена“, смята политикът.

Преди няколко дни президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори утвърдително на въпрос за готовността му да премине към „втория етап“ на антируските санкции.

По-рано беше съобщено, че ЕС обсъжда възможността за въвеждане на санкции срещу Китай заради вноса на руски енергийни ресурси.

