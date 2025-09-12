РЕГИСТРИРАЙ СЕ
На първо четене приеха законопроекта за ограничаване изменението на климата, даващ глътка въздух на „ТЕЦ Марица Изток“

Марица Изток, жечо станков

След прегласуване със 124 гласа „За“ бяха приети промените в Закона за ограничаване на изменението на климата. Той бе подкрепен от 62 депутати от ГЕРБ-СДС, 25 от ДПС-Ново начало, 16 от БСП-Обединена левица, 15 от „Има такъв народ“, трима от Алианс за права и свободи и трима – нечленуващи в парламентарни групи. „Против“ гласуваха 13 народни представители (един от ПП-ДБ, 10 от МЕЧ, двама от „Величие“). „Въздържал се“ бяха 15 депутати от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“.

По време на обсъждането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата на първо четене, депутатът Татяна Султанова от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ коментира, че с него се подменят европейските цели с олигархични. Тя поясни, че за нейната парламентарна група е важно всяко едно евро, което България ще получи, за да стигне до своите заложени цели (намаляване на емисите с 55%), да привлече поне 4-5 пъти повече частни инвестиции, което да доведе страната до постигане на най-високите политически и икономически цели – а именно до реалните нужди на хората и предприятията.

В противен случай рискуваме тези пари да бъдат пренасочени към ограничен списък от приближени до властта – лица и фирми, които ще ги „усвоят“ успешно, но няма да постигнат истинските цели. Хората ще останат бедни, икономиката все така ще е закотвена в миналото – а българските граждани ще останат на опашката на ЕС по доходи„, обяви Султанова.

Тя добави, че е имало такава практика в периода от 2009 г. до 2020 г., когато едни и същи икономически кръгове години наред получавали финансов ресурс и вместо да изграждат европейска и модерна икономическа България, те изграждали своята империя.

Днес виждаме опит за същия сценарий – концентриране на финансовия контрол в ръцете на едно министерство и на един вицепремиер, зад които прозира нечие чуждо влияние„, добави още Султанова и обясни, че поради тази причина от нейната парламентарна група няма да подкрепят законопроекта.

След това тя припомни как преди няколко години правителството на Кирил Петков е било първото, което е имало куража да постави Зеления преход и климатичните политики в центъра на държавната политика и това да стане водещ приоритет, като заради това през 2022 г. от Еврокомисията ни похвалила, че българският план е най-зеленият в Европейския съюз. Султанова уточни и че тогава България за първи път е имала вицепремиер по климатичните политики.

Изказването на Султанова провокира министъра на енергетиката Жечо Станков, който бе дошъл в парламента, за да защити законопроекта, на който е вносител.

Той изрази учудването си, че от ПП-ДБ няма да подкрепят законопроекта, който дава глътка въздух на ТЕЦ „Марица Изток“, така че над 40 000 души и от избирателните райони на опозицията да си поемат въздух и да не се страхуват от това, че ще си загубят работата, предвид факта, че вече няма да ги очаква перспективата с поетапното закриване на мощностите.

Жечо Станков припомни и как благодарение на вицепремиера Томислав Дончев са успели да запазят нелиберализираният пазар на електроенергия за битовите потребители, благодарение на което сметките им ток не са скочили с 46 процента.

Реално с новите промени се транспонират две директиви, свързани с функционирането на Европейската система за търговия с квоти за емисии на парникови газове и приноса на въздухоплаването към целта на Съюза за намаляване на емисиите.

Въвеждат се и национални мерки по прилагане на три регламента, които се отнасят до включването на дейностите в областта на морския транспорт в системата на ЕС за търговия с емисии, както и мониторингът, докладването и проверката на емисиите на допълнителни парникови газове и емисиите от допълнителни видове кораби; обхвата, опростяването на докладването и правилата за съответствие и определянето на целите на държавите членки за 2030 г. и задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове през периода 2021 – 2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

