Ако ви е трудно да консумирате по 2–3 порции мазна риба като сьомга, сардини или скумрия всяка седмица, може да се обърнете към добавки с омега-3.

Тъй като малцина от нас приемат достатъчно DHA и EPA, тези добавки са удобен начин да си набавим дълговерижните омега-3 мастни киселини, от които тялото има нужда. Въпреки това, приемът на омега-3 добавки не е напълно безрисков – особено ако едновременно вземате определени лекарства (по лекарско предписание или без рецепта).

Разбира се, това не означава да спрете приема на омега-3 или лекарствата си! Омега-3 мастните киселини са истински „звезди“ в храненето.

„Омега-3 са есенциални мазнини, които действат като мултифункционални помощници за здравето, подкрепяйки всичко – от кръвообращението до мозъчната функция,“ казва д-р Ерика Парк. „Изследванията показват, че омега-3 могат да помогнат за понижаване на триглицеридите, поддържане на здравословно кръвно налягане, намаляване на възпалението и дори подобряване на настроението и мозъчната дейност.“

Един от начините, по които омега-3 действат, е чрез влияние върху съсирването на кръвта и върху стените на кръвоносните съдове. Но някои лекарства могат да засилят тези ефекти и това да стане опасно. Ето защо е важно да знаете с кои лекарства могат да взаимодействат омега-3 добавките.

4 лекарства, които могат да взаимодействат с омега-3

1. Антикоагуланти (разредители на кръвта)

Лекарства като варфарин (Coumadin), Eliquis и Xarelto намаляват риска от съсиреци, като разреждат кръвта. Омега-3 също имат естествено кръворазреждащо действие. Комбинацията може да доведе до прекомерна загуба на кръв, особено при травми или операции.

Националният институт по здравеопазване на САЩ препоръчва хората, които приемат антикоагуланти, да се консултират с лекар преди употребата на високи дози омега-3.

2. Лекарства за кръвно налягане

Омега-3 могат да понижат кръвното налягане чрез разширяване на кръвоносните съдове. Това обикновено е положително, но ако вече приемате лекарства като АСЕ инхибитори, бета-блокери или диуретици, комбинацията може да доведе до твърде ниско налягане. В някои случаи е нужна корекция на дозата.

3. Аспирин

Аспиринът често се използва за облекчаване на болка и възпаление, а в ниски дози – за превенция на инфаркти и инсулти. Тъй като и той разрежда кръвта, съчетаването му с омега-3 може да увеличи риска от кръвоизливи.

Изследванията обаче са смесени – някои показват потенциални ползи, други – повишени рискове. Затова е важно да се консултирате с лекар, преди да комбинирате добавки с аспирин.

4. Ибупрофен (и други НСПВС)

Обезболяващи като ибупрофен или напроксен се използват широко, но могат да увеличат риска от кървене, особено в стомашно-чревния тракт (язви, кръвоизливи в хранопровода или стомаха). Самите омега-3 не причиняват такива проблеми, но във високи дози, комбинирани с НСПВС, могат да засилят риска. Ако често използвате ибупрофен и вземате омега-3, непременно обсъдете комбинацията с лекар.

Експертно мнение

Омега-3 добавките подкрепят здравето на сърцето и мозъка и могат да намалят възпалението. Те са особено ценни, ако не консумирате редовно мазна риба. Но е важно да знаете, че могат да взаимодействат с лекарства като:

антикоагуланти,

медикаменти за високо кръвно,

аспирин,

ибупрофен.

Това не означава да спрете приема им или да спирате предписани лекарства. Най-доброто решение е да обсъдите с вашия лекар как безопасно да комбинирате добавките с терапията си.

