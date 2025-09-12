Принц Хари прави изненадващо посещение в Украйна, за да подкрепи ранените от войната

Принц Хари направи изненадващо посещение в Киев по покана на организация, която подпомага украинци с животопроменящи травми, причинени от войната.

Херцогът на Съсекс заяви, че иска да направи „всичко възможно“, за да помогне за възстановяването на ранените военнослужещи.

Той пристигна с влак в петък 12 септември сутринта и се очаква да има наситена програма за деня, но официални подробности няма да бъдат публикувани до вечерта.

Организацията Superhumans, която осигурява протези и рехабилитация за пострадалите, заяви пред BBC, че е поканила принц Хари в Украйна.

Хари е посещавал център на организацията във Львов през април, но това е първото му посещение в столицата Киев.

Десетки хиляди войници и цивилни имат ампутации вследствие на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна – числата варират, тъй като Украйна не публикува точна статистика за военните загуби.

Преди визитата принцът каза пред Guardian:

„Не можем да спрем войната, но можем да направим всичко възможно, за да подпомогнем процеса на възстановяване.“

„Можем да продължим да човечностим хората, замесени в тази война, и това, през което преминават.“

Вестникът съобщава, че принц Хари е придружен от екип на неговата фондация Invictus Games, създадена през 2014 г. за ветерани, ранени на фронта, които да участват в спортни състезания.

Екип от Украйна е получил специално разрешение да участва в игрите от президента Зеленски през 2022 г., само няколко месеца след началото на войната.

По време на откриването принцът заяви, че светът е „обединен“ с Украйна.

Посещението в петък 12 септември идва след като благотворителната фондация на Съсекс Archewell съобщи в сряда, че е дарила 500 000 долара (£369 000) за проекти, подпомагащи ранени деца от Украйна и Газа.

Фондацията уточни, че грантовете ще бъдат използвани за помощ на Световната здравна организация при медицински евакуации и за финансиране на разработката на протези за младежи.

Крал Чарлз посрещна Зеленски в имението си в Сандригам, Норфолк, през март, като по-рано заяви, че страната е била подложена на „неописуема агресия“ от Русия.

Пътуването на принц Хари до Украйна идва след срещата му с баща му, крал Чарлз, в Лондон в сряда – тяхната първа среща лице в лице от февруари 2024 година.

