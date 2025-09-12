37 случая на младежка агресия в София от началото на годината, МВР подготвя нов закон за детското правосъдие

От началото на годината в столицата са регистрирани 37 случая на тормоз и агресия, извършвани от групи младежи, като в 33 от тях извършителите са установени и задържани. Това съобщи министърът на вътрешните работи Даниел Митов в рамките на парламентарния контрол. Той уточни, че при установени деяния от малолетни и непълнолетни се прилагат възпитателни мерки по Наказателния кодекс, които се налагат от местните комисии към общините.

По данни на СДВР между 70 и 80% от непълнолетните с подобни прояви са вече известни на полицията. В рамките на специализирани операции само за периода 28 май – 8 септември са проверени над 10 000 души, от които близо 3800 непълнолетни. Установени са 71 забранени предмети, съставени са над 100 акта и са задържани 57 души. От началото на годината инспекторите от детските педагогически стаи са провели повече от 900 превантивни беседи с деца и родители.

Митов отбеляза, че терминът „локални“, използван за определени групи младежи, няма правна стойност и не е нормативно установен. Той подчерта, че всяко деяние се разглежда индивидуално, а не по етикет или групова принадлежност.

Вътрешният министър посочи, че остарялата нормативна уредба често оставя МВР „с вързани ръце“. Затова се подготвя изцяло нов закон за детското правосъдие, който да въведе по-адекватни механизми за противодействие на младежката престъпност, като в изработването му участва междуведомствена работна група.