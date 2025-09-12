Петият вот на недоверие срещу кабинета съдържа 80 страници с мотиви

„Продължаваме промяната-Демократична България“, „Алианс за права и свободи“ и „Морал, единство чест“ внесоха петия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков. Той е за провал на кабинета в секторите вътрешна политика и правосъдие.

От брифинга стана ясно, че партията на Радостин Василев е изготвила мотивите за вътрешната политика, а „Продължаваме промяната-Демократична България“ за правосъдието, като вносителите се надяват този вот да обедини цялата опозиция в парламента.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че правителството не се справя в секторите вътрешна сигурност и правосъдие и упрекна властта в отказ да противодейства на задкулисни интереси, които завземат държавата.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев каза, че България има нужда от по-добро правителство, като обвини властта, че изкуствено увеличава административно определени цени – на ток, вода, винетки, такси и други, за да пълни бюджета. Той подчерта, че това води до обедняване, а доходите растат по-бавно от линията на бедност, под която вече живеят над 1 милион българи.

Атанас Атанасов от „Демократи за силна България“ обвини правителството във фактическо узурпиране на репресивната власт срещу опоненти и посочи като проблем множеството временни назначения, включително в ДАНС.

На въпрос от кого очакват подкрепа за сваляне на кабинета, Божидар Божанов заяви: „Както на всички, обявили се за опозиционни партии, така и на тези, които са в управлението и виждат, че натискът върху тях от задкулисните центрове е неприемлив за техните избиратели“.

По-рано днес лидерът на „Морал, единство, чест“ Радостин Василев заяви, че вотът е резултат от сериозна работа на две парламентарни групи и вече има подкрепа от няколко депутати от „Алианс за права и свободи“. Той уточни, че няма да се търсят подписи от други формации, тъй като те не са участвали в подготовката, но въпреки това очаква цялата опозиция да застане зад вота.

Според водачът на „Морал, единство, чест“ вотът няма да свали правителството, но ще даде възможност за широк дебат по проблемите в държавата, „включително за поведението на вътрешния министър Даниел Митов“, който според него избягва отговори за инцидента в Русе, както и за разбитите фабрики за цигари.

Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов обяви тази сутрин, че партията му ще подкрепи вота на недоверие, защото всеки такъв е „добре дошъл“. Пред журналисти той обвини институциите, че погазват законите, а правосъдната система, че защитава престъпници и купувачи на гласове. По думите му България не функционира като нормална държава.

Все още не е ясно как „Възраждане“ ще се позиционира спрямо вота. Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че ще подкрепят инициативата на „Продължаваме промяната-Демократична България“, ако получат насрещна подкрепа за своя вот на недоверие, свързан с водната криза.