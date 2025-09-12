Велислав Величков: Политици и МВР прекалиха с наглостта в Русе, ще има международен отзвук (част 2)

Установено беше, че младежите няма как да са „дрифтили“ с 41 км/ч и няма нарушение на Закона за движение по пътищата, уточнява Велислав Величков

Кирил Гочев, шофьорът на колата с обвинените младежи в Русе, е кръгъл сирак и ИПВ предложихме да поемем защитата му, но срещнахме пречки и се наложи да го представлява служебен защитник, защото наетият от него адвокат не се е явил на гледането на мярката. Това е сериозно дисциплинарно нарушение. Но ние ще следим какво се случва и как ще действа този адвокат по делото.

По делото очакваме да се появят конфликти на интереси и ако ги установим, ще поставим въпроса пред европейските институции.

Ако пътен знак на местопроизшествието е бил добавен допълнително, човекът, който го е поставил трябва да носи наказателна отговорност, би било манипулация на правосъдието. Този случай ще е полезен за държавата, защото прекалено много се навлезе във фокуса на наглостта.

Случаят в Русе показва, че държавата вече е способна да посяга и на децата ни. В Несебър мутрите-концесионери погубиха дете, заради липса на държавни разпоредби и проверки.

Вече всеки разбира, че репресията може да стигне до неговия дом, до жена му и децата му. България върви по Путиновия модел на правосъдие.

От 22 юли до днес КПК демонстративно отказва да изпълни указания на прокуратурата за повторен разпит на Диан Иванов. Същото е и в казуса „Барбутов“.

Със заплахите си срещу СЕМ, Кошлуков за втори път показва среден пръст на цялото българско общество.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ адв. Велислав Величков от Инициатива „Правосъдие за всеки“.

Още от интервюто:

Защо липсва публична позиция на болницата в Русе, след инцидента с началника на полицията Кожухаров?

Какво възпрепятства Инициатива „Правосъдие за всеки“ да поеме защитата на един от обвинените младежи в Русе?

Има ли допълнително добавен пътен знак на мястото на събитието след инцидента?

Как бивши министри на вътрешните работи се озовават на депутатски банки в определени парламентарни групи?

Какво развитие претърпя суперскандала с изтръгнатите и впоследствие оттеглени показания на зам.-кмета на Варна Диан Иванов?

