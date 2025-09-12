Zijin Mining открива значителни ресурси мед и злато в сръбското находище Тимок

Находището в областта Тимок, Източна Сърбия, по поречието на река Тимок, отново се нарежда в центъра на минната карта на страната с ново откритие на мед и злато в находището Malka Golaja (Малка Голая). Регионът е добре познат на геолозите с богатата си минерална история, а последните данни потвърждават неговия потенциал за бъдещо развитие.

От Zijin Mining обявиха, че предварителните проучвания са завършени и ресурсите изглеждат обещаващи: 2.81 млн. тона мед със средно съдържание 1.87% и 92 тона злато при 0.61 г/тон. Находището остава „отворено“ по краищата, което означава възможност за допълнителни открития.

Регионът Тимок вече е известен със системата Чукару Пеки, където съжителстват различни стилове на минерализация, включително порфирна мед и високосулфидни руди. Тази комбинация прави района уникален – способен да предлага както големи обеми, така и зони с по-висока концентрация на минерали.

С дългата си минна традиция около град Бор, развитата инфраструктура и наличието на опитни кадри, Тимок продължава да бъде ключов фактор в световната карта на медта и златото. Новото откритие само засилва ролята му в енергийния и индустриалния преход.