РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Zijin Mining открива значителни ресурси мед и злато в сръбското находище Тимок

Zijin Mining открива значителни ресурси мед и злато в сръбското находище Тимок

Находището в областта Тимок, Източна Сърбия, по поречието на река Тимок, отново се нарежда в центъра на минната карта на страната с ново откритие на мед и злато в находището Malka Golaja (Малка Голая). Регионът е добре познат на геолозите с богатата си минерална история, а последните данни потвърждават неговия потенциал за бъдещо развитие.

Zijin Mining открива значителни ресурси мед и злато в сръбското находище Тимок

От Zijin Mining обявиха, че предварителните проучвания са завършени и ресурсите изглеждат обещаващи: 2.81 млн. тона мед със средно съдържание 1.87% и 92 тона злато при 0.61 г/тон. Находището остава „отворено“ по краищата, което означава възможност за допълнителни открития.

Фермер открива злато за 4 млрд. евро във Франция, но властите блокират добивът му

Регионът Тимок вече е известен със системата Чукару Пеки, където съжителстват различни стилове на минерализация, включително порфирна мед и високосулфидни руди. Тази комбинация прави района уникален – способен да предлага както големи обеми, така и зони с по-висока концентрация на минерали.

Zijin Mining открива значителни ресурси мед и злато в сръбското находище Тимок

С дългата си минна традиция около град Бор, развитата инфраструктура и наличието на опитни кадри, Тимок продължава да бъде ключов фактор в световната карта на медта и златото. Новото откритие само засилва ролята му в енергийния и индустриалния преход.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

По-сигурни ли ще се чувствате след приемането на Закона за атракционите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени