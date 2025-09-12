Денят по диагонал – 12 септември 2025 г.

„Продължаваме промяната-Демократична България“, „Алианс за права и свободи“ и „Морал, единство чест“ внесоха петия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков. Той е за провал на кабинета в секторите вътрешна политика и правосъдие. От брифинга стана ясно, че партията на Радостин Василев е изготвила мотивите за вътрешната политика, а „Продължаваме промяната-Демократична България“ за правосъдието, като вносителите се надяват този вот да обедини цялата опозиция в парламента.

Делото срещу мен е от категорията „една жена каза“- това заяви днес пред съда кметът на Варна Благомир Коцев. Коментарът му е по повод повдигнатите му обвинения за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления и поискан подкуп. Коцев поиска от Софийския градски съд да го пусне от ареста, за да се върне при семейството си, но и за да могат варненци да видят своя кмет на работното му място. Все още съдът не е преценил аргументите на двете страни по делото.

България е на прага на нов етап от демографската криза – между 2030 и 2035 година се очаква процес на интензивно намаляване на населението във възрастовата група 40–64 години, който може да продължи до 2058 година. За това предупреди министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в парламента. Той подчерта, че населението под 39 години ще продължи да намалява, а делът на хората над 65 години ще расте – в момента те вече са 24% от българите. Според Гуцанов демографската политика е национален приоритет, който не търпи отлагане.

Министърът на външните работи Георг Георгиев заяви по време на парламентарния контрол, че визите за САЩ ще отпаднат в рамките на предстоящия четиригодишен мандат на правителството. Той отговори на въпрос на депутата от „Възраждане“ Ангел Георгиев относно конкретни срокове, за които това може да се случи. Включването на страната ни в Програмата за безвизово пътуване на САЩ е основен външнополитически приоритет на правителството и отговоря на дългосрочните очаквания на обществото за облекчен достъп и мобилност.

Установено беше, че младежите няма как да са „дрифтили“ с 41 км/ч и няма нарушение на Закона за движение по пътищата, уточнява Велислав Величков. Кирил Гочев, шофьорът на колата с обвинените младежи в Русе, е кръгъл сирак и Инициатива „Правосъдие за всеки“ са предложили да поемат защитата му, но са срещнали пречки и се е наложило да го представлява служебен защитник, защото наетият от него адвокат не се е явил на гледането на мярката. Това е сериозно дисциплинарно нарушение. Но ние ще следим какво се случва и как ще действа този адвокат по делото. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ адв. Велислав Величков от Инициатива „Правосъдие за всеки“.

Близо две трети от българите оценяват негативно посоката на развитие на страната. Най-силни песимистични нагласи са отчетени през март и април заради напрежението около предстоящото въвеждане на еврото и съпътстващите протести. Доверието в правителството продължава плавно да намалява. Според социолога Добромир Живков това се дължи на усещането, че кабинетът „Желязков“ не управлява самостоятелно, а решенията се взимат от външни фактори. Той посочи, че в обществото има широкоразпространено впечатление за непрозрачност. Още по-ниско доверие събира парламентът, който традиционно е сред най-неодобряваните институции заедно с прокуратурата.