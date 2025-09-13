„Възраждане“ провежда протест в София с искане за оставка на кабинета

Партия „Възраждане“ организира „национален протест с искане за оставка на кабинета“. Демонстрацията започна в 16.00 часа в столицата, като протестиращите се събраха в района на Министерския съвет, Българската народна банка и Народното събрание.

От формацията на Костадин Костадинов заявяват, че „страната ни се намира в упадък — икономически, морален и институционален“ и настояват, че България има нужда от „управление, което служи на народа, а не на чужди интереси“.

„България заслужава повече, тя не се продава, не се предава и няма да позволим да се управлява без волята на своя народ“, се посочва в призива на „Възраждане“.