Fitch понижи кредитния рейтинг на Франция и повиши португалския

Fitch Ratings („Фитч“) понижи на 12 септември кредитния рейтинг на Франция от „АА-“ на „А+“ заради битката на френския президент Еманюел Макрон с политическата нестабилност и със задълбочаващите се разногласия за начина, по който да се подредят обтегнатите публични финанси на страната.

„Поражението на правителството при вота на доверие илюстрира засилената фрагментация и поляризация на вътрешната политика“, посочи в мотивите си за преоценката кредитната агенция. И допълни, че „тази нестабилност отслабва способността на политическата система да постигне значителна фискална консолидация“, така че е малко вероятно фискалният дефицит да бъде намален до 3% от БВП до 2029 г., както планираше отиващото си правителство. Тя предвижда, че дългът на Франция ще продължи да расте до 2027 г., освен ако не бъдат предприети спешни действия.

Решението на „Фитч“ е взето само четири дни след като поредният френски премиер Франсоа Байру подаде оставка заради загубения парламентарен вот на доверие, последвал опит да бъде приет бюджет за строги икономии. Вече бившият министър председател беше заложил големи съкращения на бюджетните разходи в опит да намали дефицита и дълга на страната. В реакция на съобщението за по-слабата оценка, Байру коментира в социалната платформа X, че Франция е „държава, чиито елити я водят до отхвърляне на истината (и) е осъдена да плати цената“.

Понижаването на рейтинга допълнително ще усложни задачата на новия премиер Себастиан Льокорню да изготви бюджет за следващата година.

Министърът на икономиката в оставка Ерик Ломбард прие хода на агенцията, но подчерта „здравината“ на френската икономика. Понижаването на рейтинга обикновено повишава рисковата премия, която инвеститорите изискват от правителството, за да купува държавни облигации, въпреки че някои финансови експерти предполагаха, че пазарът на дългови инструменти вече е включил в цените очаквано понижаване на рейтинга за Франция.

Доходността на десетгодишния френски държавен дълг се повиши близо до тази на сходните по срочност книжа на Италия – една от страните с най-лоши резултати в еврозоната. Френските облигации приключиха седмичната си търговия на 12 септември с годишна възвръщаемост от 3.50% срещу 3.52% за италианските.

Увеличаващата се доходност ще доведе до по-високи разходи за обслужване на френския дълг, за които Байру предупреди, че вече са на „непоносимо“ ниво.

Тъй като съюзниците на Макрон в парламента нямат мнозинство, те вероятно ще трябва да направят компромиси, които биха могли да подкопаят всеки стремеж за намаляване на разходите и повишаване на данъците с потенциал да заложат на карта и работата на Льокорню.

Бюджетният дефицит на Франция беше в размер на 5.8% от БВП през миналата година, а дългът ѝ – 113.2% от БВП – доста над заложените в Пакта за стабилност и растеж на еврозоната, съответно 3% и 60 процента. „Фитч“ прогнозира, че дългът на страната ще се качи до 121% от БВП през 2027 г., без ясен хоризонт за стабилизирането му през следващите години.

„Нарастващата публична задлъжнялост на Франция ограничава капацитета за реакция на нови шокове без по-нататъшно влошаване на публичните финанси,“ отбелязва рейтинговата агенция.

Второто по големина стопанство на блока на еврото предпазливо се насочва към икономически растеж през тази година. Националното статистическо бюро на страната INSEE съобщи на 11 септември, че очаква БВП да нарасне с 0.8% през 2025-а, което е с 0.1% повече от прогнозата на предишното правителство.

Другата рейтингова агенция от „Голямата тройка“ S&P Global ще актуализира собствената си кредитна оценка за Франция през ноември.

За разлика от френските неволи, Португалия бележи успехи: също на 12 септември „Фитч“ повиши рейтинга й от „A-“ на „A“ със стабилна перспектива, мотивирайки се с устойчиво намаляване на дълга, балансирана фискална позиция и продължаващо намаляване на външната задлъжнялост.

Агенцията заяви, че португалските публични финанси са се подобрили благодарение на стабилните първични излишъци и фискална рамка. Силните парични буфери и преобладаващо фиксираният лихвен профил на дълга също са засилили устойчивостта на страната на пазарната нестабилност.

Министерството на финансите на Португалия посочи в официално изявление, че решението на „Фитч“ е признание за усилията на Лисабон да „насърчи икономическия растеж, да осигури балансирани публични сметки и да постигне устойчиво намаляване на публичния дълг“. И допълни, че „тъй като рейтингът определя как страната се възприема от чуждестранните инвеститори и определя нейните разходи за финансиране, това второ повишаване на рейтинга е отлична новина“.

Португалското стопанство се възстанови през второто тримесечие, подпомогнато от частното потребление и износа, включително ръст от 0.2% на услугите в ключовия туристически сектор, компенсирайки спада от 0.4% през първите тр месеца на годината. БВП нарасна с 1.9% на годишна база – по-силно от регистрирания ръст от 1. в периода януари-март.

През август S&P Global повиши рейтинга на Португалия от „А“ на „А+“ със стабилна перспектива, позовавайки се на продължаващото намаляване на външната задлъжнялост и икономическата устойчивост, като туризмът и инвестициите подкрепят растежа. Moody’s Ratings пък запази кредитната оценка на страната на „А3“ – две степени под тази на S&P Global.