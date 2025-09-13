Тръмп планира да разположи 1000 военнослужещи в Луизиана за опазване на реда

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е подготвила план за мисия с участието на 1000 военнослужещи от Националната гвардия в щата Луизиана, съобщи Вашингтон пост, цитиран от Ройтерс. Целта е гвардейците да подпомагат полицията при акции за опазване на обществения ред в големите градове на щата, включително Ню Орлиънс и Батън Руж.

Пентагонът е потвърдил автентичността на документите, но отказва коментар по съдържанието им. В проектопредложението се посочва, че мобилизацията може да продължи до 30 септември 2026 година, макар начална дата да не е уточнена.

Темата за престъпността е сред приоритетите на Тръмп, въпреки че според статистиката нивата на насилствени престъпления намаляват в много американски градове. Разпоредените от него акции в градове с кметове от демократичната партия вече предизвикаха протести, включително демонстрация на няколко хиляди души във Вашингтон миналата седмица.