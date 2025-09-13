Тръмп призова НАТО да спре покупките на руски петрол и да наложи мащабни санкции срещу Москва

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоя държавите – членки на НАТО, незабавно да прекратят вноса на руски петрол и да въведат мащабни санкции срещу Русия, за да бъде прекратена войната в Украйна. Призивът е отправен в писмо до съюзниците и публикуван в социалните мрежи, съобщават световните агенции.

Според Тръмп ангажираността на Aлианса за спечелване на войната е „далеч под 100 процента“, а покупките на руски петрол от някои страни членки са „шокиращи“. „Ако НАТО прави това, което аз казвам, войната ще приключи бързо“, подчерта американският държавен глава.

Той обяви, че ще наложи „големи санкции“ на Москва едва когато останалите съюзници се присъединят и спрат да купуват руски петрол.

В писмото Тръмп посочва, че забрана върху покупките на руски петрол, съчетана с мита от 50 до 100% върху китайски стоки, би отслабила „хватката на Пекин върху Русия“ и би помогнала за край на войната.

Американският президент вече увеличи с още 25% митата върху вноса от Индия заради продължаващия ѝ внос на руски петрол. Китай обаче не е засегнат от подобни мерки, тъй като Вашингтон се придържа към деликатно търговско примирие с Пекин.

Членки на НАТО като Турция, Унгария и Словакия също продължават да внасят руски петрол, припомнят анализи на Центъра за изследване на енергията и чистия въздух.

Призивът на Тръмп идва в момент на ескалиращо напрежение след навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша – част от територията на НАТО.

В публикацията си президентът отново обвини за войната своя предшественик Джо Байдън и украинския лидер Володимир Зеленски, но не и руския президент Владимир Путин, отбелязва АП, цитирана от БТА.