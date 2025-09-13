Председателят на Европейския банков орган подава оставка предсрочно на 31 януари

Председателят на Европейския банков орган испанецът Хосе Мануел Кампа (на 61 г.) съобщи, че е подал оставка и ще се оттегли от поста на 31 януари 2026 година. Той не посочи никакви причини за решението си.

Това се случва три години преди края на мандата му, както беше потвърдено този петък пред агенция EFE от говорителката на европейския надзорник. Кампа, роден в Овиедо (Астурия), подаде оставката си на последното заседание на съвета на надзорниците на банковия орган, добави говорителката.

На 19 февруари 2019 г. Хосе Мануел Кампа беше номиниран за следващ председател на Европейския банков орган, замествайки Андреа Енрия. Европейският парламент одобри номинацията му на 14 март 2019 година. Той встъпи в длъжност на 1 май същата година.

През февруари 2024 г. Европейският съвет поднови мандата на Кампа като председател

на Европейския банков орган за втори петгодишен мандат, до май 2029 година.

Европейския банков орган ще предприеме всички необходими мерки, за да осигури плавен преход до назначаването на нов председател, допълни говорителката.

Европейският банков орган е независим орган на Европейския съюз, основан през 2011 година.

Първоначално централата му беше в Лондон, но след Брекзит се премести в Париж. Неговата мисия е да гарантира ефективно и последователно регулиране и надзор в европейския банков сектор. Общите му цели са да поддържа финансовата стабилност в ЕС и да гарантира целостта, ефикасността и нормалното функциониране на банковия сектор.

Европейският банков орган е част от Европейската система за финансов надзор,

състояща се от три надзорни органа: Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Европейският банков орган и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Системата включва също Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и Съвместния комитет на европейските надзорни органи и националните надзорни органи.