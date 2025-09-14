Борисов: ПП-ДБ нямат план, а само желание да разрушават

„Продължаваме промяната – Демократична България“ нямат план и не се интересуват какво ще се случи на президентските избори.“ Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти във връзка с внесения вот на недоверие от ПП-ДБ, подкрепен от „Морал, единство, чест“ и „Алианс за права и свободи“.

Борисов определи действията на ПП-ДБ като лицемерие, обвинявайки ги, че не предлагат алтернатива. „Техният план е да разрушат, без никакъв план какво да съградят. Те на протест ще отидат и ще се сбият помежду си, те на сватба или кръщене да отидат – ще се сбият. Какво правителство ще съградят?“, попита той.

По думите му, премиерът Росен Желязков правилно е отбелязал, че по пътя към еврозоната и Шенген България бележи успехи, а отпадането на мониторинговия механизъм на ПАСЕ също е доказателство за това. „Всичко това ги дразни“, допълни Борисов.

По темата за инцидента с полицейския началник в Русе той защити вътрешния министър Даниел Митов, като посочи, че реакцията му е била емоционална. „Какво да кажат в първия момент – човекът бере душа, изгубил е литър и половина кръв. Правилното беше просто още малко да изчакат“, каза лидерът на ГЕРБ.

За открития участък на автомагистрала „Европа“ Борисов изтъкна, че това е голямо облекчение за международния трафик, тол системата и жителите на редица населени места. Той обаче подчерта, че забавянето на проекта е струвало на гражданите повече пари: „Знаем как беше тогава, това трябваше да е готово преди три години – сега резултатът е 50% по-скъпо и три години по-късно. Българският гражданин си е платил за безвремието. Вятърът на „Промяната“ струва 50% повече, „Хемус“ е двойно.“