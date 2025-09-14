България е завладяна държава, истинският премиер е Пеевски, каза Ивайло Мирчев

„Когато нелегитимен център на власт управлява страната, а правителството не прави реформи и няма антикорупционна политика, ние говорим за завладяна държава.“ Това заяви пред БНР съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, депутат от ПГ на ПП-ДБ, в уточнение на мотивите за внесения вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“.

По думите му, Росен Желязков е само формален премиер, а истинската власт се държи от лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, в съгласие с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов: „Двамата най-големи крадци в момента са в основата на този нелегитимен център.“ Мирчев посочи за пример случаите в Русе и Варна, когато Борисов намеквал за оставки, но след намеса на Пеевски позицията се променяла.

Депутатът каза, че предсрочни избори няма да има, защото Пеевски не желае подобен сценарий при рекорден бюджетен дефицит: „Кметове и бивши министри на ГЕРБ със съмнения за корупция или се снимат с Пеевски, или знаят какво ги чака през институциите, които той владее.“

Съпредседателят на „Да, България“ отхвърли твърденията на премиера, че темите на вота са вече разглеждани, като подчерта, че досега вот заради „завладяната държава“ не е имало. Той допълни, че „Възраждане“ внасят вотове на недоверие, които на практика укрепват правителството.

„Няма сфера от обществения живот, в която този нелегитимен център на власт да не е ударил по масата и да не е казал коя поръчка къде трябва да отиде. Трябва да мислим и за сигурността си – къде е Русия в тази наша сигурност и доколко не допринася за дестабилизацията на България“, категоричен е Мирчев.