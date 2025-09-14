ЕК обмисля варианти как да използва замразени руски активи, без да ги конфискува

Европейската комисия обмисля варианта за прехвърляне на замразени руски активи на Украйна под формата на записи на заповед, обезпечени от Европейския съюз. Това съобщи Politico, позовавайки се на източници.

Представители на Европейската комисия предложиха тази идея на заместник-министрите на финансите на ЕС на 11 септември. Според източници на изданието все още не са взети решения, но официално предложение може да бъде направено в близко бъдеще.

Идеята на ЕК е да се обменят руски активи за краткосрочни облигации на ЕС с нулев купон.

Този метод не включва конфискация на активи, което би било правно рисковано, обясняват източниците на вестника. Европейският съюз обмисля и други варианти за изземване на активи.

През февруари 2022 г. западните страни замразиха руски активи на стойност 190 милиарда евро.

Повечето от тях се съхраняват в белгийския централен депозитар на ценни книжа Euroclear. Чуждестранните държави могат да се разпореждат само с лихвите, генерирани от руските активи, но не и със самите средства.

Доходите от тези активи се използват за погасяване на заема, който страните от Г-7 предоставиха на Украйна.

Белгийското правителство и Euroclear предупредиха, че използването на самите активи може да доведе до правни проблеми. На 10 септември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС няма да конфискува руски активи.