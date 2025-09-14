Областният управител на Разград изключен от ГЕРБ, появи се на събитие на „ДПС – Ново начало“

Областният управител на Разград Владимир Димитров е изключен от ГЕРБ с решение на Изпълнителната комисия. Според областния координатор Михаил Тодоров причините са свързани с устава на партията – сред тях неактивност и неплащане на членски внос, предаде БТА.

Народният представител от района Гюнай Хюсмен отказа да влиза в подробности, като заяви, че хората добре знаят за какво става въпрос. Той допълни, че ръководството на местната структура тепърва ще реши какви изявления да направи официално.

Междувременно в социалните мрежи се появи информация, че Димитров е присъствал на събрание на „ДПС – Ново начало“ в Разград. Самият той засега не е дал коментар, а от формацията на Делян Пеевски също са отказали да коментират.